Alwar: अलवर में 82 साल के बुजुर्ग से 6 लाख की साइबर ठगी, 4 लाख रुपए होल्ड

मामले में एसओजी जयपुर से जीरो नंबर की एफआईआर प्राप्त होने के बाद अलवर साइबर थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब उस व्यक्ति की पहचान करने में जुटी है, जिसने खुद को बैंक कर्मचारी बताकर बुजुर्ग से संपर्क किया था। साथ ही मोबाइल नंबर, भेजे गए लिंक और बैंक खाते से हुए ट्रांजेक्शन की जानकारी जुटाई जा रही है।



पुलिस की ओर से लोगों से लगातार अपील की जाती है कि किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर मोबाइल पर आए लिंक को क्लिक न करें। बैंक कर्मचारी बनकर फोन या घर पहुंचने वाले लोगों से भी सावधान रहें। बैंक, पुलिस या कोई सरकारी एजेंसी फोन पर ओटीपी, पिन या बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी नहीं मांगती। साइबर ठगी होने पर तुरंत 1930 पर शिकायत करने से रकम को होल्ड कराने की संभावना बढ़ जाती है।