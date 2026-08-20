कोटपूतली-बहरोड़ में BJP नेता की कार पर हमला, गाड़ी को घेरकर बदमाशों ने चलाए लाठी-डंडे

कोटपूतली-बहरोड़ में भाजपा नेता बलवान यादव पर कथित जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। बुधवार शाम काठूवास टोल नाके के पास दो बोलेरो में सवार बदमाशों ने उनकी फॉर्च्यूनर को घेर लिया। पहले कार को टक्कर मारी गई और फिर लाठी-डंडों से हमला कर शीशे, बोनट और दरवाजे तोड़ दिए गए। हमले के दौरान बलवान यादव कार में पीछे बैठे थे। हालांकि, उन्हें चोट नहीं आई और वे सुरक्षित हैं।