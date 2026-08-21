Alwar: अलवर के अग्निवीर समुद्र सिंह का नहीं मिला सुराग, अरुणाचल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

समुद्र सिंह के भाई प्रहलाद भी सेना में जवान हैं और प्रयागराज में तैनात हैं। हादसे की जानकारी मिलने के बाद वह अरुणाचल प्रदेश पहुंच गए। प्रहलाद ने बताया कि सेना पूरी ताकत के साथ पांचों जवानों की तलाश कर रही है। उन्होंने खुद भी घटनास्थल पर जाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से उन्हें वहां जाने की इजाजत नहीं मिली।



प्रहलाद के मुताबिक, हादसे वाली जगह पर हालात बेहद मुश्किल हैं। लगातार बारिश के कारण रेस्क्यू टीमों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रास्ता खराब होने के कारण जेसीबी जैसी भारी मशीनें भी घटनास्थल तक नहीं पहुंच पा रही हैं। ऐसे में सेना के जवान दूसरे उपलब्ध साधनों और तकनीकों की मदद से लापता जवानों की तलाश कर रहे हैं।