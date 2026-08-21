21 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अलवर

Alwar: अलवर के अग्निवीर समुद्र सिंह का नहीं मिला सुराग, अरुणाचल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

अरुणाचल प्रदेश के दिबांग जिले में बादल फटने और भूस्खलन के बाद लापता हुए अलवर के अग्निवीर समुद्र सिंह का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। सेना की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। खराब मौसम और मुश्किल पहाड़ी रास्तों के कारण तलाश अभियान में दिक्कतें आ रही हैं।
2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Aug 21, 2026

alwar agniveer samudra singh

लापता अग्निवीर समुद्र सिंह

अलवर के केसरपुर गांव के रहने वाले अग्निवीर समुद्र सिंह की तलाश अरुणाचल प्रदेश में लगातार जारी है। दिबांग जिले में 14 अगस्त को बादल फटने और भूस्खलन के बाद समुद्र सिंह समेत सेना के पांच जवान लापता हो गए थे। घटना के बाद से सेना की टीमें सभी जवानों को खोजने में जुटी हैं, लेकिन अभी तक किसी का पता नहीं चल पाया है।

घटनास्थल पर जाने की नहीं मिली इजाजत

समुद्र सिंह के भाई प्रहलाद भी सेना में जवान हैं और प्रयागराज में तैनात हैं। हादसे की जानकारी मिलने के बाद वह अरुणाचल प्रदेश पहुंच गए। प्रहलाद ने बताया कि सेना पूरी ताकत के साथ पांचों जवानों की तलाश कर रही है। उन्होंने खुद भी घटनास्थल पर जाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से उन्हें वहां जाने की इजाजत नहीं मिली।

प्रहलाद के मुताबिक, हादसे वाली जगह पर हालात बेहद मुश्किल हैं। लगातार बारिश के कारण रेस्क्यू टीमों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रास्ता खराब होने के कारण जेसीबी जैसी भारी मशीनें भी घटनास्थल तक नहीं पहुंच पा रही हैं। ऐसे में सेना के जवान दूसरे उपलब्ध साधनों और तकनीकों की मदद से लापता जवानों की तलाश कर रहे हैं।


पांच सेकंड में बदल गया सबकुछ

प्रहलाद ने बताया कि जिस स्थान पर समुद्र सिंह की पोस्टिंग थी, वहां कुल नौ जवान मौजूद थे। इनमें से दो जवान भोजन लेने के लिए मैस में गए थे, जबकि सात जवान शेल्टर में मौजूद थे। हादसे के बाद दो जवानों को बचा लिया गया, जबकि समुद्र सिंह समेत पांच जवान लापता हो गए। बचे हुए जवानों ने बताया कि हादसा इतना अचानक हुआ कि किसी को संभलने या सुरक्षित जगह जाने का मौका तक नहीं मिला। महज कुछ सेकंड में सब कुछ बदल गया। जवान उस समय शेल्टर में थे और अचानक आई आपदा की चपेट में आ गए।

दादा से मिली सेना में जाने की प्रेरणा

समुद्र सिंह का परिवार सेना से जुड़ा रहा है। उनके दादा पलटूराम सेना में हवलदार थे। समुद्र ने भी दादा से प्रेरणा लेकर सेना में जाने का फैसला किया था। परिवार के कई अन्य सदस्य भी सेना से जुड़े हुए हैं। समुद्र के लापता होने के बाद से परिवार गहरे सदमे में है और लगातार उनके सुरक्षित मिलने की उम्मीद लगाए बैठा है। फिलहाल सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अलवर में परिवार और गांव के लोग समुद्र सिंह समेत सभी लापता जवानों के जल्द सुरक्षित मिलने की प्रार्थना कर रहे हैं।

Alwar: अलवर ग्रामीण की सड़कों के लिए 10.62 करोड़ मंजूर, ये सड़कें होंगी चकाचक 

ये भी पढ़ें
alwar grameen roads

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

21 Aug 2026 11:33 am

Published on:

21 Aug 2026 11:33 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar: अलवर के अग्निवीर समुद्र सिंह का नहीं मिला सुराग, अरुणाचल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Alwar News: अलवर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज, आचार संहिता की सख्ती से पालना

alwar nagar nikay chunav
अलवर

Alwar News: अलवर में गोवंश के अवशेष मिलने पर हंगामा, हाईवे जाम

alwar govansh remains
अलवर

कोटपूतली-बहरोड़ में BJP नेता की कार पर हमला, गाड़ी को घेरकर बदमाशों ने चलाए लाठी-डंडे

Balwan Yadav Attack
अलवर

Narayanpur: नारायणपुर में चोरों का आतंक: बच्चे की गर्दन पर चाकू लगाकर 53 हजार रुपए चुराए

narayanpur mundawara theft
अलवर

Kotputli: कोटपूतली में पुलिस एसआई 3500 रुपए को रिश्वत लेते गिरफ्तार

kotputli police
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.