Alwar: अलवर-शाहजहांपुर रूट पर चलेगी आपणी बस, यह होगा किराया 

अलवर-शाहजहांपुर रूट पर जल्द ही ‘आपणी बस’ सेवा शुरू हो सकती है। मत्स्य नगर डिपो की ओर से इस रूट पर डीलक्स बस चलाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए निजी संवेदकों से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे। फिलहाल इस रूट पर रोडवेज की ओर से कोई बस संचालित नहीं हो रही है।