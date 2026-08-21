Alwar News: अलवर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज, आचार संहिता की सख्ती से पालना

जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदर्श आचार संहिता की सख्ती से पालना कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार 48 और 72 घंटे की समय-सीमा में होने वाली कार्रवाई को समय पर पूरा किया जाए।



निर्वाचन क्षेत्रों में आचार संहिता के उल्लंघन पर संबंधित अधिकारी तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करें। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी योगेश डागुर, जिला परिषद सीईओ यश चौधरी, एडीएम द्वितीय बीना महावर, एडीएम शहर अम्बालाल मीणा, एसडीएम माधव भारद्वाज, एएसपी दीपक कुमार सहित निर्वाचन से जुड़े कई अधिकारी मौजूद रहे।