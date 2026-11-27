टोडारायसिंह। पंचायत समिति के 19 वार्डों के चुनाव परिणाम सामने आने के बाद अब शुक्रवार को होने वाले प्रधान पद के चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पंचायत समिति सभागार में होने वाले निर्वाचन में कांग्रेस स्पष्ट बहुमत के साथ मजबूत स्थिति में है। हालांकि, पार्टी में प्रधान पद के चेहरे को लेकर अभी मंथन जारी है। इस बार पंचायत समिति में अनुभव और युवा जोश का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। सदन में जहां वरिष्ठ सदस्य अपने अनुभव का लाभ देंगे, वहीं युवा सदस्य नई सोच और ऊर्जा के साथ ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी संभालेंगे।