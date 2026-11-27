मंच संभालते ही छोटू सिंह रावणा ने अपनी जादुई और ठेठ राजस्थानी अंदाज वाली मधुर आवाज में नगरी हो अयोध्या सी रघुकुल सा घराना हो चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो भजन से शुरुआत करते हुए एक के बाद एक कई शानदार भजन प्रस्तुत करने शुरू किए। उन्होंने जब अपना सबसे मशहूर और चर्चित भजन हारे के सहारे मेरी लाज बचाओ ना.. गाना शुरू किया तो देखते ही देखते श्रोता भक्ति के सागर में गोता लगाने लगे। भजनों की इन लाइनों पर युवा से लेकर बुजुर्ग तक सभी झूम उठे और तालियों की थाप से पूरा परिसर गूंज उठा। इसके बाद उन्होंने माहौल को और अधिक ऊर्जावान बनाते हुए अपने अंनूठे अंदाज में स्वर गूंजाए अरे अरे अरे अरे ओ हो ओ मुश्किलें भी.. छोटू की विपदा को बाबा, भक्तों की विपदा को बाबा, आग लगाओ.. संगत करो निर्मल संत री म्हारी हेली, तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, गायां रो ग्वालो म्हारों सेठ रुखालों, मेरे नाथ केदारनाथ की प्रस्तुति देकर ऊर्जा और बेबाक शैली ने श्रोताओं में ऐसा जोश भर की पूरा परिसर तालियों की गड़गडा़हट से गूंज उठा।