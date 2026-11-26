बता दें कि पत्रिका ने पूर्व में भी बता दिया था कि इस दफा भी कांगे्रस की मजबूत दावेदारी है और जिला प्रमुख पद पर अनीशा कांग्रेस की प्रत्याशी होंगी। हालांकि, पार्टी ने अंतिम समय तक घोषणा नहीं की थी। लेकिन मंगलवार को स्पष्ट हो गया था कि अनीशा कांग्रेस की तरफ से चुनाव में मैदान में होंगी। निर्दलीय चुनाव लड़ी सोमवती भी कांग्रेस सिंबल पर जीती थी लेकिन प्रत्याशी नहीं बनाने की जानकारी होने पर सोमवती भास्कर दूसरे खैमा की ओर से मैदान में आ डटी। सोमवती ने पर्चा दाखिल किया लेकिन कड़े मुकाबले में एक मत से पराजय का सामना करना पड़ा।