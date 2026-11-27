धौलपुर पंचायत समिति में प्रधान पद की कुर्सी पर अभी तक 67 साल में से 26 साल एक ही राजनीतिक परिवार के सदस्यों का दबदबा रहा है। धौलपुर पंचायत समिति में सबसे पहले प्रधान पद पर 1959 में बोहरे जगन्नाथ प्रसाद शर्मा रहे। इसके बाद 1970 से 1977 से कार्यवाहक बतौर ठाकुर रामसिंह रहे। 1981 से 1991 तक पूर्व मंत्री स्व.बनवारी लाल शर्मा के भाई स्व.मुरारीलाल शर्मा दो दफा लगातार प्रधान रहे। इसके बाद 1995 से 2000 तक उम्मेदी लाल कुशवाह ने प्रधानी की। इसके बाद फिर पूर्व प्रधान की पत्नी मीनाक्षी शर्मा साल 2000 से 2005 तक प्रधान रहीं। साल 2005 से 2010 तक धर्मेन्द्र दिनकर, 2010 से 2015 तक कमलेश कुशवाह, 2015 से 2020 तक देवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोनू जादौन रहे। 2021 से अभी तक सीता देवी कुशवाह रहीं है। अब देखना है कि इस दफा फिर कौन इस सीट तक पहुंचता है। यहां शुरुआत में बोहरे जगन्नाथ प्रसाद जो प्रधान रहे वह पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा के पिता हैं।