गौरतलब रहे कि बौरेली गांव निवासी मोनू और भोलू दोनों सगे भाई अपनी परचून की दुकान बंद कर बीती शाम घर जारहे थे। फिलहाल दोनों भाई कस्बे में ही पुलिस थाने के समीप रहते हैं। जैसे ही वह थाने के समीप नहर पर पहुंचे तो उन पर रुपयों के बैग को छीनने के प्रयास में बदमाशों ने चाकूओं से ताबड़तोड़ बार कर दिए। ऐसे में एक युवक के शरीर में करीब 6 से 7 जगह घाव से वह बुरी तरह लहु लुहान हो गया। घटना की खबर से लोगों में हडक़ंप मच गया। फिलहाल घायल हुए व्यापारी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल से सघन उपचार के लिए रैफर किया है। घटना के दौरान बदमाश मौके पर एक बाइक भी छोड़ गए थे, पूरे प्रकरण को लेकर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है।