मावठ नहीं होने से फसलों पर गंभीर संकट

प्रगतिशील किसान ईश्वर राम सारण ने बताया कि इस वर्ष मानसून की कम बरसात व अभी तक मावठ की बरसात नहीं होने के कारण रबी सीजन की फसलों पर संकट है। खेतों में पर्याप्त नमी नहीं होने से किसानों को बार-बार सिंचाई करनी पड़ रही है, इसके बावजूद फसलों की सही अंकुरण नहीं हो रहा। गेहूं, सरसों, जौ व चना सहित प्रमुख रबी फसलों की शुरुआती बढ़वार प्रभावित होने की स्थिति चिंताजनक है। वहीं प्रगतिशील किसान बांगाराम प्रजापत ने बताया कि किन्नू फल की खेती करने वाले किसानों को भी बागों में नमी बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ रहे हैं। किसान अब आसमान की ओर टकटकी लगाए मावठ की एक अच्छी बरसात का इंतजार कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि यदि जल्द मावठ हो गई तो फसलें संभल जाएंगी, इस बार रबी सीजन में उत्पादन पर भारी असर पड़ सकता है।