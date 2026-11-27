सालासर और लखासर में भी शिकायतें

बीकानेर-कोलायत मार्ग पर सालासर और श्रीडूंगरगढ़ मार्ग पर लखासर टोल प्लाजा पर भी भुगतान प्रक्रिया में गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आई हैं। ऐसे मामलों में तकनीकी खामी है या कर्मचारियों के स्तर पर लापरवाही, इसकी जांच जरूरी है। गौरतलब है, फास्टैग व्यवस्था लागू करने का उद्देश्य टोल प्लाजा पर वाहनों का ठहराव कम करना और भुगतान में पारदर्शिता लाना है। इसके उलट भुगतान संबंधी विवादों में वाहन चालकों का समय और पैसा दोनों जाया हो रहे हैं। गलत तरीके से काटी गई राशि वापस दिलाने के लिए भी प्रभावी व्यवस्था की जरूरत है।