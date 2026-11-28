एसकेआरएयू के कृषि अनुसंधान केंद्र सभागार में बीकानेर संभाग के कृषि अधिकारियों की मासिक तकनीकी कार्यशाला एवं खण्ड स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार) हिरेंद्र शर्मा एवं क्षेत्रीय अनुसंधान निदेशक डॉ. भूपेंद्र सिंह शेखावत ने की। बैठक में कृषि विभागीय योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की गई। अतिरिक्त निदेशक शर्मा ने अधिकारियों को विभिन्न कृषि योजनाओं में आवंटित बजट का शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करने तथा अधिकाधिक किसानों को समयबद्ध लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कृषि आदानों की गुणवत्ता, उर्वरक वितरण और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नियमित निरीक्षण पर भी जोर दिया।