पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने बताया कि आरोपी रामस्वरूप गाट और मृतक रामस्वरूप निंबडि़या के बीच में आपसी दुश्मनी चल रही है। इसी के चलते शनिवार को वारदात को अंजाम दिया गया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक रामस्वरूप गाट व उसके साथी ने निंबडिया पर हमला किया। हमले में आरोपी गुट के दो जने भी घायल हुए हैं, जिन्हें उनके साथी निजी अस्पताल लेकर गए थे, वहां पूछताछ करने पर वे वहां से फरार हो गए। वारदात में शामिल सभी आरोपियों की पहचान कर ली गई है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए गंगाशहर सीओ प्रहलादराय के नेतृत्व में चार टीमें बनाई गई है। बीकानेर संभाग व नागौर के सभी सरकारी व निजी अस्पतालों को चेक करवा रहे हैं। अगर आरोपी वहां इलाज कराने पहुंचे तो उन्हें पकड़ लिया जाएगा।