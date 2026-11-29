सादड़ी थानाधिकारी हनवंत सिंह सोढ़ा को सायरा थाना क्षेत्र के उम्बीपाटी बोखाड़ा निवासी वालाराम पुत्र निम्बाराम गमेती ने लिखित रिपोर्ट देकर बताया कि चाडवास, उम्बीपाटी निवासी डालूराम पुत्र दलाराम गमेती अपनी पत्नी सोवनी और पांच बच्चों के साथ उदाराम के मोटावाला बेरा पर किराए के मकान में रहता था। वह मुंडारा गांव में मजदूरी करता था। शुक्रवार रात पति-पत्नी ने साथ में शराब पी। इसके बाद किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। रिपोर्ट के अनुसार, विवाद बढ़ने पर पहले डालूराम ने पत्नी पर ईंट से वार किया और उसे कमरे में बंद कर दिया। सोवनी खिड़की के रास्ते बाहर निकली और पत्थर से डालूराम पर हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से डालूराम की मौत हो गई।