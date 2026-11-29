सबलपुरा और शेरगढ़ की पहाड़ियों में लगी भीषण आग। फोटो: पत्रिका
पाली। रायपुर मारवाड़ उपखंड के सेंदड़ा क्षेत्र स्थित सबलपुरा और शेरगढ़ की पहाड़ियों में शनिवार रात अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। जंगल में सूखी घास और झाड़ियों की अधिकता के चलते आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। पहाड़ियों में दूर तक आग की लपटें और धुएं का गुबार दिखाई देने लगा। शनिवार रात से शुरू हुए आग बुझाने के प्रयास रविवार सुबह तक जारी है। हालांकि, आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका। भीषण आग के चलते वन संपदा के साथ वन्यजीवों के जीवन पर भी संकट मंडराने लगा है।
आग लगने की सूचना पर ब्यावर, जैतारण सहित आसपास के क्षेत्रों से दमकल वाहन मौके पर पहुंचे। हालांकि, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र और रास्तों के अभाव में दमकल वाहन आग से प्रभावित सभी स्थानों तक नहीं पहुंच सके। ऐसे में स्थानीय ग्रामीणों और युवाओं ने मोर्चा संभाला। ग्रामीण आग को आगे फैलने और आबादी क्षेत्र तक पहुंचने से रोकने के प्रयासों में जुटे रहे।
सूचना पर अतिरिक्त जिला कलक्टर ब्रह्मलाल भट्ट, क्षेत्रीय वन अधिकारी राजेंद्र कसाना सहित कई अधिकारी और वन विभाग के कार्मिक मौके पर पहुंचे। अधिकारियों की मौजूदगी में ग्रामीण और वनकर्मी रातभर आग बुझाने में जुटे रहे। रविवार तड़के तक भी आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका।
पहाड़ियों में फैली भीषण आग से वन संपदा को नुकसान पहुंचने के साथ यहां विचरण करने वाले वन्यजीवों के भी प्रभावित होने की आशंका है। हालांकि, आग से हुए नुकसान और वन्यजीवों की स्थिति को लेकर अभी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।
बड़ी खबरेंView All
पाली
राजस्थान न्यूज़