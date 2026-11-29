पाली। रायपुर मारवाड़ उपखंड के सेंदड़ा क्षेत्र स्थित सबलपुरा और शेरगढ़ की पहाड़ियों में शनिवार रात अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। जंगल में सूखी घास और झाड़ियों की अधिकता के चलते आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। पहाड़ियों में दूर तक आग की लपटें और धुएं का गुबार दिखाई देने लगा। शनिवार रात से शुरू हुए आग बुझाने के प्रयास रविवार सुबह तक जारी है। हालांकि, आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका। भीषण आग के चलते वन संपदा के साथ वन्यजीवों के जीवन पर भी संकट मंडराने लगा है।