सीकर। मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में सीकर की उद्योग नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब एक महीने से फरार चल रही 21 वर्षीय युवती भारती सोनी को जयपुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस से बचने के लिए युवती जयपुर के करधनी इलाके में अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड की सहेली के घर छिपकर रह रही थी। पुलिस के अनुसार, भारती और उसका पार्टनर मामराज लंबे समय से मादक पदार्थों की सप्लाई में सक्रिय थे। पुलिस अब फरार मामराज की तलाश में जुटी है।