कांग्रेस की भंवरी ने पूर्व पीसीसी सचिव बालेंदु सिंह शेखावत एवं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रामप्रकाश सैनी के साथ आकर आरओ सौरभ भामू के समक्ष नामांकन पेश किया। विदित रहे कि पंचायत समिति में 23 सदस्य हैं। इनमें कांग्रेस के 18, भाजपा के तीन व आरएलपी के दो सदस्य निर्वाचित हुए हैं। शुक्रवार को सुबह 11 बजे तक प्रधान पद के लिए नामांकन जमा करने की प्रक्रिया पूरी हुई। इसके बाद दोपहर तीन से पांच बजे के बीच मतदान हुआ। मतदान के बाद मतगणना कर प्रधान के नाम की घोषणा की गई। आरओ सौरभ भामू ने बताया कि कांग्रेस की भंवरी 15 मतों से विजयी हुई। कांग्रेस की भंवरी को 18 मत मिले, भाजपा की बनारसी को तीन मत व आरएलपी के दो मत नोटा को मिले।