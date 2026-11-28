सीकर. मृत्यु की कल्पना से ही मनुष्य का कलेजा चिंता और भय से कांप उठता है। किसी सदस्य के साथ छोड़ने का विचार परिवार के हृदयों को भी हिला देता है। पर इससे इतर सीकर शहर के दंग की नसियां में अध्यात्म की ऐसी यात्रा चल रही है, जिसमें मृत्यु की महोत्सव के रूप में तैयारी की जा रही है। कभी करोड़ों का कारोबार छोड़कर जैन मुनि बने प्रभास सागर महाराज यहां 37 दिन से अन्न त्यागकर आत्मा की आनंदमयी यात्रा के लिए संलेखना से समाधिमरण की ओर बढ़ रहे हैं। मृत्यु को सहज व समभाव से देखने वाले संत के दर्शनों के लिए भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है।