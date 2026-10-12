Bharatpur : भाजपा के पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की हत्या के बाद भौंडा गांव में सन्नाटा, भारी पुलिस बल तैनात

Bharatpur : भरतपुर जिले के वैर थाने के गांव भौंडा में पूर्व विधायक अतर सिंह की हत्या के बाद गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव में महिलाओं व बच्चों के अलावा एक भी पुरुष नहीं है। ज्यादातर परिवार गांव छोड़कर रिश्तेदार व अन्य गांवों में जा चुके हैं। गांव में हर रास्ते पर पुलिस बल तैनात किया गया है। घटना के बाद दो वर्ष से जो धरना लीज बंद कराने की मांग को लेकर चल रहा था, वो भी समाप्त हो चुका है। पुलिस ने गांव में कुछ संदिग्धों को पकड़ने के लिए दबिश भी दी, लेकिन दबिश में मालूम पड़ा कि ज्यादातर ग्रामीण गांव छोड़कर जा चुके हैं। गांव में ज्यादातर मकान खाली पड़े हुए हैं। कुछ घरों में सिर्फ महिलाएं व बच्चे नजर आए। आइजी प्रीति चंद्रा व एसपी देवेंद्र कुमार मीना ने गांव व लीज स्थल का दौरा किया।