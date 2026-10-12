Atar Singh Bhadana Murder Case : ‘पूर्व विधायक को नहीं लगी थी गोली’, पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव लेकर हरियाणा गए

Atar Singh Bhadana Murder Case : जयपुर। भरतपुर के वैर थाना क्षेत्र में हुए हमले में निधन होने के बाद 73 वर्षीय पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना के शरीर पर बर्बर हमले के निशान मिले हैं। बताया जा रहा है कि उनके सिर पर गहरा और लंबा घाव था। शरीर पर लाठी-सरियों से किए गए अनगिनत वार के निशान भी मिले हैं। एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी में सोमवार को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया है। इसके बाद परिजन शव को हरियाणा के फरीदाबाद स्थित पाली गांव ले गए। परिजनों ने पूरे प्रकरण की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग की है।