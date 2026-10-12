Bharatpur : ‘अचानक लाइट कटी और चारों ओर से हुआ हमला’, पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना के सिक्योरिटी गार्ड ने बताई आपबीती

Bharatpur : भरतपुर. देर रात का समय था, सभी लोग खाना खा रहे थे और एक-दूसरे के लिए खाना परोस रहे थे। पूर्व विधायक अतर सिंह खाना खाकर टहल रहे थे। अचानक कुछ लोग पहाड़ी पर आए और लाइट काट दी। चारों ओर अंधेरा हो गया। लाठी-डंडों से हमले के कारण चीखने की आवाज आने लगीं। अचानक उनके सिर पर कोई भारी लाठी या डंडे से हमला किया और बेहोश हो गए। इसके बाद उनके साथ क्या हुआ, उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। ऐसा पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना के सिक्योरिटी गार्ड गगन शर्मा ने पत्रिका को बताया। वे हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले के बाद उनके ज्यादातर लोग वहां से भाग गए। सूचना मिलने के बाद काफी देर बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्हें अस्पताल पहुंचाया। जहां से आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है।