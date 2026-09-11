जयपुर के 47 वार्डों में BJP-कांग्रेस को नहीं मिले ‘जिताऊ’ चेहरे, दूसरे वार्डों से उतारे प्रत्याशी; परिसीमन ने बदला सियासी भूगोल

बता दें कि हैरिटेज व ग्रेटर नगर निगम के एक होने के बाद 250 की जगह 150 वार्ड रह गए, इसका सबसे बड़ा असर शहर के राजनीतिक भूगोल पर पड़ा है। वर्षों से अपने-अपने क्षेत्र में राजनीति कर रहे कई नेताओं का वार्ड ही बदल गया। नतीजा भाजपा और कांग्रेस दोनों को 47 वार्डों में उसी वार्ड का ऐसा चेहरा नहीं मिला, जिसे टिकट देकर चुनाव जिताने का भरोसा हो। दोनों दलों ने ऐसे नेताओं और कार्यकर्ताओं को दूसरे वार्डों से मैदान में उतारा है। भाजपा ने 28 और कांग्रेस ने भी 28 प्रत्याशियों को दूसरे वार्ड में टिकट दिया है।