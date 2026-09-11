जयपुर के 47 वार्डों में BJP-कांग्रेस को नहीं मिले ‘जिताऊ’ चेहरे, दूसरे वार्डों से उतारे प्रत्याशी; परिसीमन ने बदला सियासी भूगोल

Jaipur Municipal Corporation Elections 2026 (Patrika File Photo)
-गिर्राज शर्मा
Jaipur Municipal Corporation Elections 2026: जयपुर नगर निगम चुनाव में 150 वार्डों में 47 वार्ड ऐसे हैं, जहां भाजपा व कांग्रेस दोनों प्रमुख दलों को उसी वार्ड में जिताऊ चेहरा नहीं मिला। पार्टियों ने दूसरे वार्डों के नेताओं-कार्यकर्ताओं को टिकट देकर मैदान में उतारा है। अब ये प्रत्याशी शुक्रवार को जिस वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां मतदाता सूची में नाम नहीं होने से खुद को वोट नहीं दे पाएंगे।
बता दें कि हैरिटेज व ग्रेटर नगर निगम के एक होने के बाद 250 की जगह 150 वार्ड रह गए, इसका सबसे बड़ा असर शहर के राजनीतिक भूगोल पर पड़ा है। वर्षों से अपने-अपने क्षेत्र में राजनीति कर रहे कई नेताओं का वार्ड ही बदल गया। नतीजा भाजपा और कांग्रेस दोनों को 47 वार्डों में उसी वार्ड का ऐसा चेहरा नहीं मिला, जिसे टिकट देकर चुनाव जिताने का भरोसा हो। दोनों दलों ने ऐसे नेताओं और कार्यकर्ताओं को दूसरे वार्डों से मैदान में उतारा है। भाजपा ने 28 और कांग्रेस ने भी 28 प्रत्याशियों को दूसरे वार्ड में टिकट दिया है।
वार्डों की संख्या घटने के बाद कई पुराने वार्ड आपस में जुड़ गए। वहीं वार्ड आरक्षित होने से भी राजनीतिक समीकरण बदल गए। पार्टी में पकड़ और जीत की संभावना के चलते भाजपा-कांग्रेस ने इन नेताओं को दूसरे वार्डों से भी चुनावी मैदान में उतारा है।
सबसे दिलचस्प स्थिति शहर के वार्ड 9, 24, 42, 54, 57, 75, 76, 116 और वार्ड 137 में है। यहां भाजपा और कांग्रेस दोनों ने दूसरे वार्ड के लोगों को प्रत्याशी बनाया है। वार्ड 9 में भाजपा से प्रत्याशी मंजू अग्रवाल व कांग्रेस से कैलाशी देवी को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि मतदाता सूची में मंजू अग्रवाल का नाम वार्ड 20 में है, वहीं कैलाशी देवी का नाम वार्ड 15 में हैं।
वार्ड 24 में भाजपा ने आनंद सिंह खेडी को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने सुरेन्द्र कुमार शर्मा को प्रत्याशी बनाया है, जबकि मतदाता सूची में आनंद का नाम वार्ड 23 में व सुरेंद्र का नाम वार्ड 25 में हैं। वार्ड 57 में कांग्रेस ने शंकर गुप्ता को प्रत्याशी बनाया है, जो मतदान वार्ड 51 में करेंगे, भाजपा ने गिर्राज प्रसाद शर्मा को प्रत्याशी बनाया है, जो वार्ड 50 में मतदान करेंगे।
वार्ड 42 में भाजपा व कांग्रेस ने जो प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, वे दोनों वार्ड 46 में वोट डालेंगे। वार्ड 54 के भाजपा व कांग्रेस के प्रत्याशी वार्ड 52 में मतदान करेंगे। वार्ड 75 में भाजपा व कांग्रेस के प्रत्याशी वार्ड 65 में मत देंगे। वार्ड 137 में भाजपा व कांग्रेस के प्रत्याशी वार्ड 136 में वोट देंगे। वार्ड 116 से भाजपा प्रत्याशी वार्ड 126 की वोटर हैं।
|वार्ड
|प्रत्याशी
|मतदाता वार्ड
|7
|पूनम शर्मा
|16
|9
|कैलाशी देवी
|15
|12
|पंकज कुमार
|13
|18
|वंदिता
|44
|24
|सुरेन्द्र शर्मा
|25
|42
|चन्द्रवीर सिंह
|46
|44
|विनय प्रताप
|50
|50
|निर्मला
|58
|53
|राजीव चौधरी
|52
|54
|प्रियंका
|52
|57
|शंकर गुप्ता
|51
|58
|राम प्यारी
|50
|64
|कैलाश मैना
|65
|66
|महेश चन्द्र
|67
|75
|सुनीता
|65
|76
|प्रदीप जैन
|111
|88
|श्रुति शर्मा
|89
|91
|सीताराम
|94
|97
|महेन्द्र
|92
|104
|अब्दुल लतीफ
|105
|108
|मेहरून्निसा
|109
|112
|आशीष
|118
|114
|मो. जकरिया
|113
|116
|संजीदा
|117
|126
|सोफिया बानो
|129
|137
|सलमान मंसूरी
|136
|141
|उषा
|142
|145
|अर्चना
|144
|वार्ड
|प्रत्याशी
|मतदाता वार्ड
|8
|सुमन अग्रवाल
|2
|9
|मंजू अग्रवाल
|20
|21
|अजय सिंह
|20
|23
|विकास बाहोर
|24
|24
|आनंद सिंह
|23
|25
|चंचल कंवर
|24
|29
|महादेव प्रसाद
|24
|30
|युवराज
|32
|35
|हिमेल कटियार
|84
|42
|अशोक
|46
|54
|कमल किशोर
|52
|55
|रिंकू
|51
|57
|गिरिजा प्रसाद
|50
|61
|रामलाल
|68
|62
|रामावतार
|63
|71
|निशा गौड़
|130
|75
|पप्पू
|65
|76
|पुनीत कर्णावट
|83
|89
|भवानी सिंह
|90
|94
|सुनीता
|91
|96
|अमित
|95
|116
|लक्ष्मी देवी
|126
|121
|नीरज अग्रवाल
|122
|129
|निर्मला खटवानी
|125
|130
|सूरज कुमार
|132
|136
|मेघाना मिर्जा
|135
|137
|मो. रईस
|136
|140
|रामबाबू
|139
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग