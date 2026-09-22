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Jaipur Crime: 25 वर्षीय पोते ने बेरहमी से ली सगी दादी की जान, पुलिस ने आरोपी युवक को मौके से दबोचा

Jaipur Murder Case: जयपुर के शास्त्री नगर थाना इलाके में 25 साल के पौते पर अपनी दादी की हत्या करने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी को मौके से डिटेन कर लिया। मामले की जांच जारी है।
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जयपुर

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Harshita Saini

Sep 22, 2026

jaipur grandmother murder

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जयपुर. राजधानी जयपुर से रिश्तों को तार-तार कर देने वाला एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक कलयुगी पोते ने खून के सबसे पवित्र रिश्तों में से एक को लहूलुहान करते हुए अपनी ही सगी दादी की निर्मम हत्या कर दी। घटना की सूचना जैसे ही आसपास के इलाके में फैली, हर कोई सन्न रह गया। कॉलोनी में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और स्थानीय लोग दहशत में आ गए। जिसने भी इस वीभत्स वारदात के बारे में सुना, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हर जुबान पर बस यही सवाल था कि कोई पोता अपनी बुजुर्ग दादी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है।

शास्त्री नगर इलाके का मामला

यह रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना जयपुर के शास्त्री नगर थाना इलाके की है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, आरोपी पोते की उम्र 25 साल है। उसने अपनी बुजुर्ग दादी का गला काट उन्हें मौत के घाट उतार दिया। उसने इतनी बेरहमी से गला काटा कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई। आस पास के लोगों को जैसे ही इस मामले की सूचना मिली, हर कोई स्तब्ध रह गया।

वारदात के बाद नहीं भागा आरोपी

आमतौर पर ऐसी वारदातों के बाद आरोपी तुरंत फरार होने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस वारदात में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि आरोपी ने वारदात को अंजाम देने के बाद भागने का प्रयास तक नहीं किया। वह हत्या करने के बाद घटनास्थल पर ही मौजूद रहा।

सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस

सूचना मिलते ही शास्त्री नगर थाना पुलिस भारी जाप्ते के साथ मौके पर पहुंची। कमरे के अंदर का खौफनाक मंजर देखकर पुलिसकर्मी भी दंग रह गए। पुलिस ने बिना देर किए त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को मौके से ही हिरासत में ले लिया और थाने भिजवाया।

फॉरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य

घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर एफएसएल (FSL) और डॉग स्क्वायड की टीम को तुरंत मौके पर बुलाया गया। तकनीकी टीमों ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया, वहां मौजूद खून के नमूने, फिंगरप्रिंट और वारदात में इस्तेमाल हथियार से जुड़े साक्ष्य जुटाए।

पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर नजदीकी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है, जहां पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पुलिस अब हिरासत में लिए गए पोते से कड़ी पूछताछ कर रही है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी या क्या मानसिक स्थिति थी, जिसके चलते उसने अपनी ही दादी की इतनी बेरहमी से जान ले ली।

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Updated on:

22 Sept 2026 04:01 pm

Published on:

22 Sept 2026 03:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Crime: 25 वर्षीय पोते ने बेरहमी से ली सगी दादी की जान, पुलिस ने आरोपी युवक को मौके से दबोचा

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