Jaipur Crime: 25 वर्षीय पोते ने बेरहमी से ली सगी दादी की जान, पुलिस ने आरोपी युवक को मौके से दबोचा

जयपुर. राजधानी जयपुर से रिश्तों को तार-तार कर देने वाला एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक कलयुगी पोते ने खून के सबसे पवित्र रिश्तों में से एक को लहूलुहान करते हुए अपनी ही सगी दादी की निर्मम हत्या कर दी। घटना की सूचना जैसे ही आसपास के इलाके में फैली, हर कोई सन्न रह गया। कॉलोनी में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और स्थानीय लोग दहशत में आ गए। जिसने भी इस वीभत्स वारदात के बारे में सुना, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हर जुबान पर बस यही सवाल था कि कोई पोता अपनी बुजुर्ग दादी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है।