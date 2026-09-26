‘समय पर न रेफर किया, न खून मिला’: भरतपुर में सामान्य बुखार से महिला की मौत पर भड़के परिजन, दो मासूमों ने खोई मां

भरतपुर. सामान्य बुखार के इलाज के लिए आरबीएम अस्पताल में भर्ती हुई महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन और चिकित्सकों पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। परिजनों का कहना है कि महिला की हालत बिगड़ने के बावजूद उसे समय पर दूसरे अस्पताल के लिए रेफर नहीं किया गया। इसके अलावा अस्पताल में जरूरत के समय रक्त उपलब्ध नहीं होने का भी आरोप लगाया गया है। महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में विरोध जताते हुए मामले में कार्रवाई की मांग की। बाद में वे शव को बिना पोस्टमार्टम के अपने घर ले गए।