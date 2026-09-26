Rajasthan Panchayat Election: भरतपुर में घसौला के ग्रामीणों का चुनाव बहिष्कार का ऐलान, जानें क्या है मामला?

ग्रामीणों ने ज्ञापन में आरोप लगाया कि नगला बरताई को पंचायत मुख्यालय बनाने के लिए राजनीतिक दबाव में प्रक्रिया बदली गई। उनका कहना है कि पूर्व में घसौला राजस्व ग्राम में घसौला, नगला खेहरी, नगला पिचुमरिया, नगला सुजान पारुआ और नगला धनसौंरा शामिल थे। बाद में नगला खेहरी और नगला पिचुमरिया को अलग राजस्व ग्राम घोषित कर दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इससे घसौला की वर्ष 2011 की जनसंख्या कम हो गई। ग्रामीणों के अनुसार प्रथम अधिसूचना में घसौला को ग्राम पंचायत बनाया गया था, लेकिन बाद में नगला बरताई को पंचायत मुख्यालय घोषित कर दिया गया। इसके विरोध में कई बार आपत्तियां भी दर्ज कराई गईं। ग्रामीणों का दावा है कि उनकी आपत्तियों का जवाब उनके पक्ष में आने के बावजूद घसौला को पंचायत मुख्यालय नहीं बनाया गया।