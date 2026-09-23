भरतपुर में पंचायती राज चुनाव आरक्षण लॉटरी के बाद बदले सियासी समीकरण, जानें कौन सी सीट हुई SC-OBC-महिला के लिए आरक्षित

बता दें कि प्रधान पदों के लिए सेवर सीट अनुसूचित जाति, भुसावर और वैर सामान्य महिला, उच्चैन अनुसूचित जाति महिला, रूपवास और नदबई सामान्य तथा बयाना सीट अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। वहीं, भरतपुर जिला परिषद के 31 वार्डों में वार्ड संख्या 22, 31, 6, 13 और 15 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुए हैं। वार्ड 14, 12, 11 और 18 अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं। वार्ड संख्या 10 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है।