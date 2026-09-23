भरतपुर में पंचायती राज चुनाव आरक्षण लॉटरी के बाद बदले सियासी समीकरण, जानें कौन सी सीट हुई SC-OBC-महिला के लिए आरक्षित

Bharatpur Panchayati Raj Election Reservation Lottery (Patrika Photo)
Bharatpur Panchayati Raj Election Reservation Lottery: भरतपुर जिले में आगामी पंचायती राज चुनाव को लेकर आरक्षण लॉटरी की प्रक्रिया पूरी हो गई है। जिला कलेक्ट्रेट में हुई लॉटरी के बाद 31 जिला परिषद सदस्य, 7 प्रधान और 159 पंचायत समिति सदस्यों के पदों के लिए वर्गवार आरक्षण तय कर दिया गया है। आरक्षण के बाद कई क्षेत्रों में चुनावी समीकरण बदल गए हैं।
बता दें कि प्रधान पदों के लिए सेवर सीट अनुसूचित जाति, भुसावर और वैर सामान्य महिला, उच्चैन अनुसूचित जाति महिला, रूपवास और नदबई सामान्य तथा बयाना सीट अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। वहीं, भरतपुर जिला परिषद के 31 वार्डों में वार्ड संख्या 22, 31, 6, 13 और 15 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुए हैं। वार्ड 14, 12, 11 और 18 अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं। वार्ड संख्या 10 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है।
इसके अलावा जिला परिषद के वार्ड 8, 29 और 30 अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) तथा वार्ड 2 और 24 ओबीसी महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं। आरक्षण की अंतिम सूची जारी होने के साथ ही संभावित दावेदारों और राजनीतिक दलों ने अपने-अपने क्षेत्रों में चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं।
पंचायत समिति सेवर - अनुसूचित जाति
पंचायत समिति भुसावर - सामान्य महिला
पंचायत समिति वैर - सामान्य महिला
पंचायत समिति उच्चैन - अनुसूचित जाति महिला
पंचायत समिति रुपवास - सामान्य
पंचायत समिति बयाना - ओबीसी
पंचायत समिति नदबई - सामान्य
अनुसूचित जाति- 06, 13, 15, 22 और 31
अनुसूचित जाति महिला- 11, 12, 14 और 18
अनुसूचित जन जाति- 10
ओबीसी- 8, 29 और 30
ओबीसी महिला- 2 और 24
सामान्य महिला- 01, 05, 07, 17, 19, 26, 27 और 28
सामान्य वार्ड- 03, 04, 09, 16, 20, 21, 23 और 25
अनुसूचित जाति- 02, 04 और 09
अनुसूचित जाति महिला- 06, 14 और 20
ओबीसी- 08 और 15
ओबीसी महिला- 03 और 21
सामान्य महिला- 07, 13, 16, 17 और 19
सामान्य- 01, 05, 10, 11, 12 और 18
अनुसूचित जाति- 06, 07, 22 और 23
अनुसूचित जाति महिला- 04, 18 और 20
एसटी- 08
ओबीसी- 01, 10 और 11
ओबीसी महिला- 05 और 19
सामान्य महिला- 02, 09, 12, 13, 15, 21, 25 और 27
सामान्य- 03, 14, 16, 17, 24 और 26
अनुसूचित जाति- 08 और 12
अनुसूचित जाति महिला- 03 और 05
ओबीसी- 01 और 09
ओबीसी महिला- 15
सामान्य महिला- 02, 06, 11 और 14
सामान्य- 04, 07, 10 और 13
अनुसूचित जाति- 01, 07, 16, 24 और 27
अनुसूचित जाति महिला- 06, 08, 20, 22 और 33
एसटी- 31
ओबीसी- 10, 14 और 21
ओबीसी महिला- 03 और 11
सामान्य महिला- 04, 13, 17, 18, 19, 25, 26, 28 और 30
सामान्य- 02, 05, 09, 12, 15, 23, 29 और 32
अनुसूचित जाति- 02, 08 और 09
अनुसूचित जाति महिला- 12 और 15
एसटी- 07 और 10
एसटी महिला- 06
ओबीसी- 05
सामान्य महिला- 11, 13, 14, 16, 17 और 18
सामान्य- 01, 03, 04 और 19
अनुसूचित जाति- 06, 08 और 11
अनुसूचित जाति महिला- 03, 05 और 16
एसटी- 10
ओबीसी- 18
ओबीसी महिला- 17
सामान्य महिला- 02, 12, 13, 14 और 19
सामान्य- 01, 04, 07, 09 और 15
अनुसूचित जाति- 11, 15 और 21
अनुसूचित जाति महिला- 04, 10 और 16
ओबीसी- 09, 17 और 19
ओबीसी महिला- 22 और 24
सामान्य महिला- 01, 05, 06, 08, 12, 20 और 23
सामान्य- 02, 03, 07, 13, 14, 18 और 25
अनुसूचित जाति वार्ड नंबर- 8 और 16
अनुसूचित जाति महिला वार्ड नंबर- 14 और 22
ओबीसी वार्ड नंबर- 07, 12 और 25
ओबीसी महिला वार्ड नंबर- 23, 18 और 01
सामान्य महिला वार्ड नंबर- 2, 3, 4, 11, 13, 15, 17, 27 और 29
शेष सामान्य वार्ड नंबर- 9, 5, 26, 24, 21, 20, 10, 19, 06 और 28
डीग - सामान्य
बृजनगर - ओबीसी महिला
कुम्हेर - एससी
कामवन - सामान्य
पहाड़ी - सामान्य महिला
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