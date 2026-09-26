भरतपुर: 3 साल बाद सामने आए लापता पिता तो गले लगकर रो पड़ीं बेटियां, दृश्य देख भावुक हुए लोग

जानकारी की पुष्टि होने के बाद पुत्र राजू, उसकी पत्नी रिकेश और बेटियां सुशील व शीतल अपने बच्चों के साथ भरतपुर पहुंचे। परिवार को जैसे ही रामबाबू प्रभुजी के सामने लाया गया तो कुछ पल के लिए सभी भावुक हो उठे। पिता को देखते ही बेटियां उनसे लिपटकर रो पड़ीं। बेटे राजू ने भी पिता को गले लगा लिया। वर्षों से जिस मिलन का परिवार इंतजार कर रहा था, वह पल सामने था। आश्रम में मौजूद लोगों ने भी इस दृश्य को देखा तो उनकी आंखें नम हो गईं।