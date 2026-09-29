Deeg News: लिव-इन पार्टनर के साथ रहने की जिद में टावर पर चढ़ी दो बच्चों की मां, 4 घंटे बाद उतरी

डीग। पति को छोड़ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली दो बच्चों की मां मंगलवार सुबह अपने पार्टनर के साथ रहने की जिद को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गई। महिला के टावर पर चढ़ने की सूचना मिलते ही आसपास के इलाके में बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने महिला को समझाने का प्रयास किया। करीब चार घंटे तक चले घटनाक्रम के बाद महिला को सुरक्षित टावर से नीचे उतार लिया गया।