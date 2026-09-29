राजसमंद में ACB की बड़ी कार्रवाई, 25-25 लाख की रिश्वत लेते CGST के दो दलाल पकड़े, सुपरिटेंडेंट भी डिटेन

राजसमंद। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने राजसमंद में CGST से जुड़े एक बड़े रिश्वत मामले में कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी की टीम ने कथित तौर पर रिश्वत की पहली किस्त लेते हुए दो बिचौलियों को पकड़ा है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान अनिल पारीक और सुशील के रूप में बताई जा रही है। दोनों को 25-25 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया।