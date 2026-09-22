राजस्थान में यहां दादा और पिता के बाद अब पोता बना चैयरमेन, हर तरफ हो रही चर्चा

राजसमंद नगर परिषद से लोकतंत्र की एक बेहद खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली बानगी सामने आई है। शपथ ग्रहण के बाद जब नवनिर्वाचित भाजपा सभापति अनिता पालीवाल बाहर आईं, तो सियासी गलियारों में सुगबुगाहट होना लाजिमी था, क्योंकि उनका सामना सीधे कांग्रेस के पूर्व सभापति अशोक टांक से जो हो गया। लेकिन चुनावी रंजिश और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को दरकिनार करते हुए जो हुआ, वह हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आया। नव निर्वाचित भाजपा की सभापति अनिता पालीवाल ने पूरे आदर के साथ हाथ जोड़कर अशोक टांक का अभिवादन किया और चेहरे पर मुस्कान लिए आगे बढ़ गईं।