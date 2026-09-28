CM भजनलाल शर्मा की भरतपुर को बड़ी सौगात: करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण, ट्रॉमा सेंटर और स्टेडियम का एलान

CM Bhajanlal Sharma Visit Bharatpur: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश की डबल इंजन सरकार केवल घोषणाएं ही नहीं करती, बल्कि उन्हें समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारने का कार्य भी करती है। इसी क्रम में भरतपुर संभाग को विकास की नई गति देते हुए करीब 453 करोड़ रुपए के 65 बड़े विकास कार्यों का लोकार्पण और 540 करोड़ रुपए के 184 नवीन विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया है। इन विकास कार्यों से क्षेत्र में आधुनिक आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, पर्यटन और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।