30 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भरतपुर

Rajasthan Congress : ‘प्रदेश अध्यक्ष मूक-बधिर बना बैठा है’, पूर्व मंत्री विश्वेन्द्र सिंह के बयान से कांग्रेस में हड़कंप, जानें क्या है विवाद?

Vishvendra Singh News : राजस्थान निकाय चुनाव में हार पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विश्वेन्द्र सिंह का फूटा गुस्सा। भरतपुर-डीग जिलाध्यक्षों और पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा पर साधा निशाना।
2 min read
Google source verification

भरतपुर

image

Nakul Devarshi

Sep 30, 2026

vishvendra singh angry on rajasthan congress defeat bharatpur

Vishvendra Singh and Govind Singh Dotasra - File PIC

राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में शहरी निकाय चुनाव के परिणामों के बाद कांग्रेस पार्टी के भीतर भूचाल आ गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री विश्वेन्द्र सिंह का गुस्सा खुलकर सामने आया है, जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और स्थानीय संगठन की कार्यप्रणाली पर तीखे सवाल उठाए हैं। विश्वेन्द्र सिंह ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए 'भरतपुर-डीग कांग्रेस का बंटाधार - जिम्मेदार कौन?' शीर्षक से एक तीखा बयान जारी किया है। इस बयान के बाद से राज्य की राजनीति में सियासी पारा एक बार फिर चढ़ गया है और कांग्रेस के भीतर चल रही आंतरिक खींचतान सतह पर आ गई है।

चहेतों को टिकट बांटने और कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप

सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए पूर्व मंत्री विश्वेन्द्र सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नगर निकायों में कांग्रेस की हार का सिर्फ एक ही मुख्य कारण है, और वह है संगठन का लचर रवैया। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों जिलाध्यक्षों ने पार्टी के निष्ठावान और असली कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया और केवल अपने चहेतों को टिकट बांटे।

विश्वेन्द्र सिंह ने आगे कहा कि जनता ने इस तानाशाही और गलत फैसलों का करारा जवाब चुनाव में दे दिया है। उन्होंने तंज कसते हुए लिखा कि पिछले निकाय चुनावों में जनता को इन लोगों ने हाशिए पर धकेल दिया था, लेकिन अब जनता भी पूरी तरह तैयार बैठी है और आने वाले समय में इन दोनों जिलाध्यक्षों तथा इनको बचाने वाले प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को राजनीतिक रूप से सबक सिखाने के लिए तैयार है।

"जब तक ये कुर्सी पर हैं, कांग्रेस का उठना नामुमकिन"

मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र और आसपास के जिलों में कांग्रेस की स्थिति पर चिंता जताते हुए विश्वेन्द्र सिंह ने प्रदेश नेतृत्व को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र बेहद महत्वपूर्ण है और यहां कांग्रेस पार्टी को सबसे मजबूत होना चाहिए था, लेकिन इन नेताओं ने अपनी गलत नीतियों के कारण पार्टी को पूरी तरह डुबो दिया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि इतनी बड़ी हार के बावजूद प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा इस पूरे मामले पर मूक-बधिर बनकर बैठे हुए हैं। सिंह ने दोटूक अंदाज में कहा कि जब तक ये दोनों चेहरे अपने पदों पर काबिज हैं, तब तक कांग्रेस पार्टी का दोबारा उठ पाना लगभग नामुमकिन है। अपनी पोस्ट के अंत में उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि प्रदेश नेतृत्व को अब गहरी नींद से जाग जाना चाहिए और समय रहते उचित कदम उठाने चाहिए।

Rajasthan Politics : जयपुर में कांग्रेस का BJP के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस ने वाटर कैनन से किया तितर-बितर

ये भी पढ़ें
Congress protest in Jaipur

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

30 Sept 2026 11:51 am

Published on:

30 Sept 2026 11:51 am

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Rajasthan Congress : ‘प्रदेश अध्यक्ष मूक-बधिर बना बैठा है’, पूर्व मंत्री विश्वेन्द्र सिंह के बयान से कांग्रेस में हड़कंप, जानें क्या है विवाद?

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026

Deeg News: लिव-इन पार्टनर के साथ रहने की जिद में टावर पर चढ़ी दो बच्चों की मां, 4 घंटे बाद उतरी

Deeg News
भरतपुर

CM भजनलाल शर्मा की भरतपुर को बड़ी सौगात: करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण, ट्रॉमा सेंटर और स्टेडियम का एलान

cm bhajanlal sharma visit bharatpur news
भरतपुर

राजस्थान के 8 जिलों को आज मिलेगी 1,109 करोड़ की सौगात, CM भजनलाल करेंगे 345 विकास कार्यों का शिलान्यास-लोकार्पण

CM Bhajan Lal
भरतपुर

सीएम भजनलाल शर्मा का भरतपुर दौरा : बयाना में जनसभा को करेंगे संबोधित, तैयारियां पूरी

Bhajanlal sharma Bharatpur
भरतपुर

भरतपुर: 3 साल बाद सामने आए लापता पिता तो गले लगकर रो पड़ीं बेटियां, दृश्य देख भावुक हुए लोग

Missing Father Found
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.