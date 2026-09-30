Rajasthan Congress : ‘प्रदेश अध्यक्ष मूक-बधिर बना बैठा है’, पूर्व मंत्री विश्वेन्द्र सिंह के बयान से कांग्रेस में हड़कंप, जानें क्या है विवाद?

राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में शहरी निकाय चुनाव के परिणामों के बाद कांग्रेस पार्टी के भीतर भूचाल आ गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री विश्वेन्द्र सिंह का गुस्सा खुलकर सामने आया है, जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और स्थानीय संगठन की कार्यप्रणाली पर तीखे सवाल उठाए हैं। विश्वेन्द्र सिंह ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए 'भरतपुर-डीग कांग्रेस का बंटाधार - जिम्मेदार कौन?' शीर्षक से एक तीखा बयान जारी किया है। इस बयान के बाद से राज्य की राजनीति में सियासी पारा एक बार फिर चढ़ गया है और कांग्रेस के भीतर चल रही आंतरिक खींचतान सतह पर आ गई है।