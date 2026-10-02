Bharatpur : पुराने सिक्के व नोट के नाम पर देते थे झांसा, डीग पुलिस ने 9 साइबर ठग किए गिरफ्तार

1- मुनफेद पुत्र जमालुदीन, उम्र 22 वर्ष, निवासी पाली, थाना गोपालगढ़।

2- तौफिक पुत्र जमालुदीन, उम्र 22 वर्ष, निवासी पाली, थाना गोपालगढ़।

3- अब्बास पुत्र नौमान, उम्र 25 वर्ष, निवासी पाली, थाना गोपालगढ़।

4- शाहिद पुत्र नौमान, उम्र 32 वर्ष, निवासी पाली, थाना गोपालगढ़।

5- राशिद पुत्र नौमान, उम्र 35 वर्ष, निवासी पाली, थाना गोपालगढ़।

6- निसार पुत्र अकबर, उम्र 25 वर्ष, निवासी पाली, थाना गोपालगढ़।

7- आकिल पुत्र नसरू, उम्र 19 वर्ष, निवासी पाली, थाना गोपालगढ़।

8- फरहान पुत्र साहुन, उम्र 19 वर्ष, निवासी आरदुका, थाना गोपालगढ़।

9- जैद पुत्र कमरूदीन, उम्र 19 वर्ष, निवासी आरदुका, थाना गोपालगढ़।

इसके अतिरिक्त 03 विधि से संघर्षरत बालकों को नियमानुसार निरुद्ध किया गया।