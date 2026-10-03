Rail News: मथुरा-सवाई माधोपुर पैसेंजर दो दिन निरस्त, हजरत निजामुद्दीन-इंदौर का रूट डायवर्ट

भरतपुर। आगरा मंडल के पलवल-मथुरा रेलखंड पर मथुरा एवं भूतेश्वर स्टेशनों के यार्ड रीमॉडलिंग कार्य के चलते कोटा मंडल से जुड़ी तीन ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे की ओर से जारी सूचना के अनुसार इस कार्य के कारण दो पैसेंजर ट्रेनों को निर्धारित तिथियों में पूरी तरह निरस्त किया गया है, जबकि हजरत निजामुद्दीन-इंदौर विशेष ट्रेन को एक दिन परिवर्तित मार्ग से संचालित किया जाएगा। ऐसे में भरतपुर और मथुरा के यात्रियों को यात्रा की योजना बनाने से पहले ट्रेन का संचालन जरूर जांच लेना चाहिए।