Rail News: मथुरा-सवाई माधोपुर पैसेंजर दो दिन निरस्त, हजरत निजामुद्दीन-इंदौर का रूट डायवर्ट

Rail News: (फाइल फोटो-पत्रिका)
भरतपुर। आगरा मंडल के पलवल-मथुरा रेलखंड पर मथुरा एवं भूतेश्वर स्टेशनों के यार्ड रीमॉडलिंग कार्य के चलते कोटा मंडल से जुड़ी तीन ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे की ओर से जारी सूचना के अनुसार इस कार्य के कारण दो पैसेंजर ट्रेनों को निर्धारित तिथियों में पूरी तरह निरस्त किया गया है, जबकि हजरत निजामुद्दीन-इंदौर विशेष ट्रेन को एक दिन परिवर्तित मार्ग से संचालित किया जाएगा। ऐसे में भरतपुर और मथुरा के यात्रियों को यात्रा की योजना बनाने से पहले ट्रेन का संचालन जरूर जांच लेना चाहिए।
रेलवे के अनुसार ट्रेन संख्या 54794 मथुरा-सवाई माधोपुर पैसेंजर अपने प्रारंभिक स्टेशन मथुरा से 9 और 10 अक्टूबर को निरस्त रहेगी। इसके चलते इन दोनों दिनों में मथुरा से सवाई माधोपुर की ओर जाने वाले यात्रियों को इस ट्रेन की सुविधा नहीं मिल सकेगी।
इसी तरह ट्रेन संख्या 54793 सवाई माधोपुर-मथुरा पैसेंजर अपने प्रारंभिक स्टेशन सवाई माधोपुर से 10 और 11 अक्टूबर को निरस्त रहेगी। यानी सवाई माधोपुर से मथुरा की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों को भी इन निर्धारित तारीखों में वैकल्पिक ट्रेन या यात्रा साधन की व्यवस्था करनी होगी।
यार्ड रीमॉडलिंग कार्य का असर ट्रेन संख्या 09310 हजरत निजामुद्दीन-इंदौर विशेष पर भी पड़ेगा। यह ट्रेन 10 अक्टूबर को अपने निर्धारित मार्ग से संचालित नहीं होगी। रेलवे के अनुसार इस दिन ट्रेन को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा।
यह ट्रेन हजरत निजामुद्दीन-गाजियाबाद-मितावली-आगरा फोर्ट-बयाना होते हुए इंदौर की ओर जाएगी। परिवर्तित मार्ग के कारण 10 अक्टूबर को ट्रेन मथुरा और भरतपुर स्टेशन नहीं जाएगी।
रेलवे के इस बदलाव का सीधा असर मथुरा, भरतपुर और आसपास के क्षेत्रों से यात्रा करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा। खासकर 9 से 11 अक्टूबर के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को ट्रेन की स्थिति और वैकल्पिक व्यवस्था की जानकारी पहले से कर लेनी चाहिए। यार्ड रीमॉडलिंग का कार्य पूरा होने के बाद ट्रेनों का संचालन निर्धारित व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा।
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