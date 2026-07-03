Jagan Gurjar: राजस्थान-MP में जगन गुर्जर के नाम से कांपते थे बीहड़, 1998-2001 तक चंबल में था आतंक, अब डांग दस्यु विहीन

बता दें कि उस समय धौलपुर, करौली जिले और मुरैना पुलिस दस्युओं के आतंक से परेशान थी। जिस पर तीनों जिलों के तत्कालीन एसपी में धौलपुर से बीजू जॉर्ज जोसेफ, करौली में एमएन दिनेश और पड़ोसी जिले मुरैना के पुलिस कप्तान ने अपनी टीम के साथ मंत्रणा की और फिर साफ संदेश दिया कि दस्युओं की गतिविधियों पर सख्ती से लगाम लगानी होगी। जिस पर इन जिलों की तरफ मिले इनपुट पर नियमित कॉम्बिंग शुरू की गई। टीमें बीहड़ों में रहती थी और दो दिन बाद दूसरी टीम मोर्चा संभालती थी। जिससे दस्युओं के पसीने छूटने लगे और एनकाउंटर में कुछ मारे गए। जिस पर दबाव की रणनीति काम आई और जगन ने सरेंडर कर दिया। लेकिन इससे पहले पुलिस और गिरोह के बीच कई दफा आमने-सामने खूब फायरिंग हुई लेकिन भौगोलिक स्थिति का दस्युओं को फायदा भी मिला।