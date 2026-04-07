बाड़मेर: हॉस्टल में 19 साल की छात्रा की संदिग्ध मौत, कर रही थी BSTC की तैयारी, फंदे से लटका मिला शव

जानकारी के अनुसार, मृतका छात्रावास में रहकर बीए द्वितीय वर्ष की पढ़ाई के साथ बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। रविवार रात करीब 11 बजे वह लाइब्रेरी से लौटकर अपने कमरे में गई थी। सोमवार सुबह करीब 10 बजे तक जब वह कमरे से बाहर नहीं निकली, तो रूममेट और अन्य छात्राओं को चिंता हुई।