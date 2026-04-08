‘पत्नी को फोन कर परेशान करता था गांव का लड़का, तंग आकर की आत्महत्या’, आरोपी युवक की तलाश में जुटी पुलिस

बता दें कि घटना लूलापुरा गांव की है, जहां प्रीति नामक महिला ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। मृतका के पति नीरज कुशवाह द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार, गांव का ही निवासी राहुल पुत्र रामवीर कुशवाह पिछले कई वर्षों से उसकी पत्नी को फोन करके लगातार परेशान कर रहा था। आरोपी द्वारा दी जा रही इस मानसिक प्रताड़ना के कारण प्रीति काफी समय से तनाव में थी।