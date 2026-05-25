Rajasthan : प्रतिमा स्थापना को लेकर बवाल, पुलिस पर पथराव के बाद हवाई फायरिंग, भारी पुलिस जाप्ता तैनात

दौसा। जिले के लालसोट थाना क्षेत्र के ग्राम लालपुरा (आगला रामा की ढाणी) में खातेदारी भूमि पर डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने के प्रयास को लेकर रविवार देर रात तनावपूर्ण स्थिति बन गई। समझाइश के लिए पहुंची पुलिस टीम पर उग्र भीड़ ने अचानक पथराव कर दिया। घटना में कांस्टेबल लहरीलाल और सतीश सिंह घायल हो गए, जबकि सरकारी वाहन का शीशा टूट गया। हालात बिगड़ने पर पुलिस को आत्मरक्षा में एक राउंड हवाई फायरिंग करनी पड़ी। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस जाप्ता तैनात कर दिया गया है।