25 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

Rajasthan : प्रतिमा स्थापना को लेकर बवाल, पुलिस पर पथराव के बाद हवाई फायरिंग, भारी पुलिस जाप्ता तैनात

दौसा जिले के लालसोट थाना क्षेत्र के ग्राम लालपुरा (आगला रामा की ढाणी) में खातेदारी भूमि पर डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने के प्रयास को लेकर रविवार देर रात तनावपूर्ण स्थिति बन गई। समझाइश के लिए पहुंची पुलिस टीम पर उग्र भीड़ ने अचानक पथराव कर दिया।

2 min read
Google source verification

दौसा

image

kamlesh sharma

May 25, 2026

Stone Pelting

फोटो पत्रिका नेटवर्क

दौसा। जिले के लालसोट थाना क्षेत्र के ग्राम लालपुरा (आगला रामा की ढाणी) में खातेदारी भूमि पर डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने के प्रयास को लेकर रविवार देर रात तनावपूर्ण स्थिति बन गई। समझाइश के लिए पहुंची पुलिस टीम पर उग्र भीड़ ने अचानक पथराव कर दिया। घटना में कांस्टेबल लहरीलाल और सतीश सिंह घायल हो गए, जबकि सरकारी वाहन का शीशा टूट गया। हालात बिगड़ने पर पुलिस को आत्मरक्षा में एक राउंड हवाई फायरिंग करनी पड़ी। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस जाप्ता तैनात कर दिया गया है।

थानाधिकारी पवन कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक समाज विशेष के लोग सीताराम आदि की खातेदारी भूमि पर संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं। मौके पर दोनों पक्ष आमने-सामने हो गए थे। पुलिस ने समझाइश कर एक पक्ष को वहां से हटा दिया, लेकिन दूसरे पक्ष ने प्रतिमा स्थापना रोकने से नाराज होकर पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिया।

पांच जनों को मौके से किया गिरफ्तार

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाथूलाल पुत्र सुवालाल बैरवा, हनुमान पुत्र बजरंग बैरवा, रामस्वरूप पुत्र गंगाधर बैरवा, कमलेश कुमार बैरवा पुत्र मोहनलाल बैरवा और रवि कुमार बैरवा पुत्र गोपाल लाल बैरवा को गिरफ्तार कर लिया। वहीं खेमराज बैरवा, मुकेश, कमलेश पुत्र सुवालाल, बृजेश, दिलखुश पुत्र जगदीश, इन्द्र, रमेश, मुनेश और दिलखुश पुत्र रमेश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए।

घटना के बाद मंडावरी, रामगढ़ पचवारा और जांमदा थानों के साथ रिजर्व पुलिस लाइन से अतिरिक्त जाब्ता मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने 14 नामजद आरोपियों सहित 50-60 महिला-पुरुषों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है।

इधर, खटवा गांव की ढंड की ढाणी निवासी भगवान सहाय राजेश कुमार शर्मा ने उनकी खातेदारी भूमि में जबरन प्रतिमा स्थापित करने के प्रयास को लेकर 22 जनों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है।

मौके पर पहुंचे एसडीएम व राजस्व टीम

मामले की सूचना पर एसडीएम और राजस्व विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। राजस्व टीम ने जांच में भूमि को रामजीलाल, सीताराम शर्मा आदि की निजी खातेदारी भूमि बताया। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर प्रतिमा को कब्जे में लेकर थाने में सुरक्षित रखवा दिया है। इलाके में स्थिति फिलहाल नियंत्रण में बताई जा रही है।

ये भी पढ़ें

Jaipur Accident: तेज रफ्तार कार का कहर, उछलकर 20 फीट दूर गिरे पति-पत्नी की हालत गंभीर, CCTV फुटेज वायरल
जयपुर
Jaipur Accident Photo

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 May 2026 06:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Rajasthan : प्रतिमा स्थापना को लेकर बवाल, पुलिस पर पथराव के बाद हवाई फायरिंग, भारी पुलिस जाप्ता तैनात

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

दौसा के 25 गांवों से गुजरेगा ब्यावर-भरतपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे, भूमि अधिग्रहण से पहले जनसुनवाई शुरू

Beawar-Bharatpur Greenfield Expressway
दौसा

Dausa: पति की दूसरी शादी रुकवाने के लिए टंकी पर चढ़ी पत्नी, भाई बोला ‘सरकारी नौकरी लगने के बाद जीजा मांगने लगा दहेज’

Dausa News
दौसा

दौसा के गणेश नगर में कार चोरी से पहले सेंसर सिस्टम को तोड़ा, हथियार लेकर आए थे आरोपी

dausa news
दौसा

दौसा में भड़के भाजपा विधायक, बोले- PMO नेतागिरी करता है, फूलों का गुलदस्ता तैयार रखो, इसका इलाज तो मैं करवाऊंगा

Dausa politics news
दौसा

अब LPG की टेंशन खत्म? राजस्थान के 4 जिलों को मिलेगी प्राकृतिक गैस की सौगात, बिछेगी 565KM गैस पाइपलाइन

Rajasthan Natural Gas Pipeline
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.