Good News: एशियन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची कोटा की बॉक्सर अरुंधती चौधरी, 4-1 से हुई शानदार जीत

Asian Championship: कोटा की बेटी बॉक्सर अरुंधती चौधरी ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए एशियन चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है। मंगोलिया में आयोजित इस प्रतियोगिता में अरुंधती ने सेमीफाइनल मुकाबले में कजाकिस्तान की बॉक्सर बख्येत सेईदिश को 4-1 से हराकर ये उपलब्धि हासिल की। उनकी इस जीत से कोटा ही नहीं पूरे राजस्थान के खेल प्रेमियों में खुशी का माहौल है।