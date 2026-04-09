Rajasthan : परिवार के टूटे सपने, छात्र की करंट से दर्दनाक मौत, 10वीं बोर्ड में किया था टॉप, गिफ्ट में मिली थी कार

उधर, तखतगढ़ कस्बे के एनएच-325 स्थित जालोर रोड मुख्य चौराहे पर डिवाइडर पर लगे विद्युत पोल में फैले करंट की चपेट में आने से एक नंदी की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विद्युत पोल के पास बिजली की केबल खुली हुई थी, जिससे पूरे पोल में करंट आ गया। जैसे ही नंदी पोल के संपर्क में आया, उसे जोरदार झटका लगा और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया।