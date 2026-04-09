Ajmer: डी-मार्ट की पार्किंग में बेकाबू कार ने मारी टक्कर, युवती की मौत, मॉल से खरीदारी कर लौट रही थी

अजमेर। पंचशील नगर स्थित स्टोर के बाहर बुधवार शाम तेज रफ्तार इलेक्ट्रिक कार ने शॉपिंग मॉल में खरीदारी के लिए आई युवती को टक्कर मार दी। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। युवती को अस्पताल पहुंचाया। जहां उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। कृष्णगंज थाना पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है।