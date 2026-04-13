माइक्रोप्लास्टिक का बढ़ता खतरा: खाने-पीने की चीजों से शरीर तक पहुंच रहे प्लास्टिक कण

हाल के वर्षों में, मानव फेफड़ों के सभी भागों, मातृ एवं भ्रूण उपास्थि ऊतकों, मानव स्तन के दूध और मानव रक्त में सूक्ष्म प्लास्टिक पाए गए हैं। एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय की पूर्व शोधकर्ता और सूक्ष्म प्लास्टिक वैज्ञानिक हीदर लेस्ली और उनके सहयोगियों ने नीदरलैंड्स के 22 स्वस्थ वयस्क स्वयंसेवकों में से 17 के रक्त नमूनों में सूक्ष्म प्लास्टिक पाए हैं। एनवायरनमेंट इंटरनेशनल में प्रकाशित इस शोध से वैज्ञानिकों के लंबे समय से चले आ रहे संदेह की पुष्टि होती है, ये छोटे कण मानव रक्तप्रवाह में अवशोषित हो रहे हैं। वैज्ञानिक लेस्ली कहती हैं, ‘पहले हमें लगता था कि प्लास्टिक के कण अवशोषित हो सकते हैं और मानव रक्तप्रवाह में मौजूद हो सकते हैं, लेकिन अब हमें पता चल गया है कि वे वास्तव में मौजूद हैं।’