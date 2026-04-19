नागौर स्थापना दिवस पर बॉलीवुड सितारों ने सजाई रंगीन शाम, सांस्कृतिक संध्या में झलकी राजस्थानी संस्कृति

कार्यक्रम में तहसीलदार नरसिंह टाक, बबीता ढिल्लन, जायल एसडीएम रजत श्योराण, अन्नाराम लवाईच, डॉ. शंकरलाल जाखड़, डॉ. रणवीर चौधरी, जिला रसद अधिकारी अंकित पचार, महेन्द्र सुराणा, पवन मांजू, डॉ. मूलाराम जांगू, शंकरलाल सियाक, शंकरलाल शर्मा एवं कुम्भाराम रेलावत सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक एवं शहरवासी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मंच संचालन शरद कुमार जोशी ने किया। रंगारंग प्रस्तुतियों और उत्साहपूर्ण माहौल के साथ यह सांस्कृतिक संध्या नागौर स्थापना दिवस के जश्न को यादगार बना गई।