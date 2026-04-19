नागौर के युवाओं का कमाल: मेहनत और हौसले बूते बने आरएएस में चमकते सितारे

नागौर. जिले के ग्वालू गांव के दिनेश ने आरएएस भर्ती परीक्षा में लगातार दूसरी बार सफलता हासिल की है। इससे पहले 2023 की आरएएस भर्ती परीक्षा में दिनेश का 95वीं रैंक के साथ चयन हुआ तथा शनिवार को जारी 2024 के परीक्षा परिणाम में 111वीं रैंक हासिल की है। चाचा श्रवणरामगालवा ने बताया कि शुरू से ही पढ़ने में होनहार दिनेश ने सुचारू पढ़ाई से यह मुकाम हासिल किया है। पिता संपतराम पैरा मिलिट्री फोर्स में सेवाएं दे रहे हैं, वहीं माता संतोष गृहिणी है। दिनेश ने अपनी सफलता का श्रेय दादा जगदीश राम, शिक्षकों व मित्रों को दिया । इस बार दिनेश की रैंक भले ही गिरी , लेकिन पद अधिक होने से कैडर सुधरने की संभावना है।