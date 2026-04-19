खुद को पुलिसकर्मी बताकर 25 हजार छीने, अपहरण कर ऑनलाइन व एटीएम से और लिए 50 हजार रुपए

पीडि़त नरपतराम की ओर से दी गई शिकायत के अनुसार 17 अप्रेल की रात्रि लगभग 10 से 10:30 बजे के बीच वह मोटरसाइकिल से छीला से नागौर जाने वाली बॉर्डर रोड से अपने घर जा रहा था। उसके पास 25,400 रुपए नकद थे। उसी दौरान एक कार, जिसमें चार व्यक्ति सवार थे, उसके पास आकर रुकी। कार की नंबर प्लेट पर मिट्टी लगी हुई थी। चारों ने खुद को डीएसटी बीकानेर और नोखा से संबंधित बताते हुए पूछताछ के बहाने गाड़ी में बैठने को कहा। मना करने पर उसे जबरन गाड़ी में बैठा लिया गया और छीला की ओर ले गए। छीला में चारों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की और मोबाइल फोन व 25,400 रुपए नकद छीन लिए। इसके बाद उससे 2 लाख रुपए की मांग की गई और धमकी दी कि पैसे न देने पर झूठे मामले में फंसा देंगे या जान से मार देंगे। जब नरपत राम ने असमर्थता जताई तो कम से कम एक लाख रुपए देने के लिए कहा। पीडित ने अपने मोबाइल नंबर से अपनी माता बिसना देवी को फोन कर पैसे मंगवाए। उसकी माता ने नंदू नाई को फोन किया, जिन्होंने नरपत राम के खाते में 12 बजे 30 हजार रुपए भेजे।