मेड़ता डीएसटी पर बड़ा कारनामा : रात्रि के समय अवैध बजरी से भरे ट्रक पकड़कर बिना कार्रवाई छोड़े!

नागौर. जिला मुख्यालय पर दो दिन पूर्व एक हिस्ट्रीशीटर का एनडीपीएस एक्ट के मामले में नाम निकालने को लेकर लेनदेन के आरोपों से घिरी डीएसटी की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाने वाला एक और गंभीर मामला सामने आया है। हालांकि प्रकरण करीब एक माह पुराना है, जिसकी शिकायत डीजीपी तक होने के बाद नागौर के प्रशिक्षु आईपीएस जतिन जैन को जांच सौंपी है। आईपीएस जैन ने परिवादी सहित संबंधित अधिकारियों के बयान लिए हैं। सूत्रों के अनुसार इस मामले में पुलिस के कई अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। फिलहाल जांच जारी है। यदि इस मामले में भी लीपापोती हुई, तो सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी का स्पष्ट संदेश आमजन में जा सकता है।