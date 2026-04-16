नागौर मायरा : 25 बीघा जमीन, 21 लाख कैश, लाखों के जेवर, 4 भाईयों ने इकलौती बहन को एक पल में बनाया ‘करोड़पति’

Nagaur Grand Mayra: राजस्थान का नागौर जिला एक बार फिर अपनी आन-बान और ऐतिहासिक 'मायरा' परंपरा के लिए देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। जायल उपखंड के चार किसान भाइयों ने अपनी इकलौती बहन के प्रति ऐसा त्याग और प्रेम दिखाया है, जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। इन भाइयों ने अपनी बहन के चार बच्चों की शादी में 1.51 करोड़ रुपये का मायरा भरकर सबको हैरान कर दिया।