MLA रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ FIR के बाद बड़ा खुलासा, पुलिस क्यों नहीं कर सकती गिरफ्तार? सामने आया ये ‘नया मोड़’

Chotu Singh Rawana vs Ravindra Bhati Case: राजस्थान की राजनीति में 'सोशल मीडिया किंग' माने जाने वाले शिव विधायक Ravindra Singh Bhati और विख्यात भजन गायक Chotu Singh Rawana के बीच का विवाद अब पुलिस की फाइलों तक पहुंच गया है। बाड़मेर के शिव थाने में विधायक भाटी और उनके 5 करीबियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन, इस मामले में सबसे बड़ा 'नया मोड़' यह है कि FIR दर्ज होने के बावजूद स्थानीय पुलिस इस पर कोई सीधा एक्शन नहीं ले पाएगी।