बाड़मेर: प्रसूता के परिजनों का लेबर रूम में हंगामा, कार्यवाहक PMO-नर्सिंग अधीक्षक को पीटा, 2 महिलाओं समेत 4 हिरासत में

चौहटन (बाड़मेर): बाड़मेर जिले के चौहटन थाना क्षेत्र स्थित जिला अस्पताल से एक बेहद गंभीर और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाली घटना सामने आई है। यहां अस्पताल के लेबर रूम (प्रसव कक्ष) में एक प्रसूता के परिजनों द्वारा भारी उत्पात मचाने और ड्यूटी पर तैनात चिकित्सा अधिकारियों व नर्सिंग कर्मियों के साथ सरेआम मारपीट व गाली-गलौज करने का मामला सामने आया है।